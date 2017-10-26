Глава Уфы рассказал о дальнейшей судьбе свалки в Новых Черкассах

Часть населения близлежащих сел все еще надеется на переселение подальше от свалки, но Ирек Ялалов не стал обнадеживать людей.

Вчера, 25 октября, глава администрации Уфы Ирек Ялалов встретился с жителями поселков Новые Черкассы, Никольское и Ивановское. Как пояснили в пресс-службе мэрии, договоренность об этой встрече была достигнута в начале октября текущего года, когда Ирек Ялалов приезжал проверить состояние очистных сооружений.

Одной из самых актуальных встреч во время разговора с местными жителями стало будущее полигона твердых коммунальных отходов, расположенного возле Новых Черкассов. По правилам населенный пункт может располагаться от свалки на расстоянии не меньше 500 метров. В данном случае поселки отдалены от свалки на 1200 и более метров, но, судя по всему, особой радости это обстоятельство населению не доставляет.

Ирек Ялалов еще раз рассказал, что в последние годы экологическая ситуация на свалке значительно улучшилась. Так, на полигоне работает мощный сортировочный узел, производительностью 200 тысяч тонн в год, из общей массы отходов отбирают и перерабатывают пленку, полиэтиленовую и алюминиевую тару, стеклобой. В Уфе организованы 857 приемных пунктов по сбору бытовых ртутных ламп и батареек, чтобы уменьшить их попадание в общий объем мусора. Большая часть полигона накрыта грунтовым саркофагом, толщиной до одного метра. В перспективе накопленную часть отходов планируется закрыть геонепроницаемой плёнкой, чтобы предотвратить проникновение дождевых и талых вод в тело полигона, а также выбросы свалочных газов в атмосферу. В теле полигона предполагается расположить сеть трубопроводов для сбора и последующего обезвреживания фильтрата и свалочного газа. Все эти меры позволят улучшить экологическую ситуацию в северном промышленном узле.

В разговоре Ирек Ялалов отметил, что, конечно, лучшим вариантом было бы переселение граждан на другие территории. Однако этот процесс достаточно сложный, он требует серьезных финансовых ресурсов, времени, планомерного и поэтапного подхода. Город один не в силах решить эту масштабную задачу. Глава города уточнил, что поднимал эту проблему на уровне республики, и будет продолжать это делать, чтобы общими силами найти решение.

- Было бы безответственно с моей стороны пообещать вам скорое переселение. Но шаги в этом направлении можно попробовать сделать в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, - отметил Ирек Ялалов. Он поручил главе районной Администрации проработать этот вопрос, детально изучить, есть ли в поселке жилые дома, подпадающие под категорию ветхих и аварийных, - пояснил Ирек Ялалов.

Он отметил, что значительное влияние на дальнейшее развитие Орджоникидзевского района столицы и, в частности, и поселка Новые Черкассы, окажет строящаяся сегодня новая транспортная развязка на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями. Ввод развязки на Тимашевском переезде в эксплуатацию планируется к концу 2018 года.

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