В Уфе установили четыре арт-объекта рядом с УГНТУ

Четыре новые скульптуры высотой 220 сантиметров каждая появились в Черниковке возле Нефтяного университета. Каждая из скульптур посвящается одной из важных профессии из нефтяной сферы: изображены геолог, геодезист, нефтяник и трубопроводчик.