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В Уфе установили четыре арт-объекта рядом с УГНТУ
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Уфе установили четыре арт-объекта рядом с УГНТУ

Сегодня, 10:30ГородФото: Пресс-служба мэрии Уфы.
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