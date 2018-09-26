В Уфе установили четыре арт-объекта рядом с УГНТУ

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Все они посвящены нефтяникам.
Четыре новые скульптуры высотой 220 сантиметров каждая появились в Черниковке возле Нефтяного университета. Каждая из скульптур посвящается одной из важных профессии из нефтяной сферы: изображены геолог, геодезист, нефтяник и трубопроводчик.
Как сообщили в городской мэрии, все фигуры выполнены из черного гранита, авторы: скульптор из Санкт-Петербурга Илья Литвинов и архитектор Евгений Черепахин.
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