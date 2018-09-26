СМИ: Правительство РФ выделит на «Восточный выезд» из Уфы 19, 9 млрд

На создание «Восточного выезда» из Уфы на автодорогу федерального значения М-5 «Урал» правительство РФ выделит 19, 9 млрд рублей.

-В настоящее время подготовлен проект правительственного распоряжения о подписании соглашения с Новым банком развития БРИКС (НБР) о финансировании проекта, который направлен на согласование в ведомства, - сообщает источник Интерфакс.