Власти Уфы сообщили, как в этом году пройдут школьные линейки

Власти Уфы сообщили, как в этом году пройдут школьные линейки
Власти Уфы сообщили, как в этом году пройдут школьные линейки
Вчера, 09:43ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Строгое соблюдение масочного режима и не более 200 человек на мероприятии.

Власти города сообщили, что в этом году для проведения школьных линеек всем присутствующим необходимо будет соблюдать следующие меры.

Так, известно, что мероприятие будет проходить на открытом воздухе и по отдельность для каждой параллели классов. Помимо этого, все присутствующие должны сохранять социальную дистанцию и находиться в маске, включая родителей, которые в этом году смогут сопровождать детей на мероприятии, однако на линейке не должно быть более 200 человек.

Напомним, что в этом учебном году школьники и учителя возвращаются в привычный очный формат, однако все также с рядом ограничений. Мы ранее сообщали, что в коридорах и классах ношение масок будет обязательным на протяжении всего учебного года. Также, будет предусмотрена разметка для сохранения социальной дистанции, антисептики, термометрия и рецикуляторы воздуха в помещении, а контроль за исполнением всех мер безопасности будут осуществлять медицинские инспекторы.

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