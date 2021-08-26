Власти Уфы сообщили, как в этом году пройдут школьные линейки

Напомним, что в этом учебном году школьники и учителя возвращаются в привычный очный формат, однако все также с рядом ограничений. Мы ранее сообщали, что в коридорах и классах ношение масок будет обязательным на протяжении всего учебного года. Также, будет предусмотрена разметка для сохранения социальной дистанции, антисептики, термометрия и рецикуляторы воздуха в помещении, а контроль за исполнением всех мер безопасности будут осуществлять медицинские инспекторы.