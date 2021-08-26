Три года ада. Что происходит на улице Комсомольской в Уфе за неделю до конца ремонта

— Про ремонт? Про ремонт мы вам сейчас все расскажем, мы все про него знаем. Три года ада! Только на этот ремонт и смотрим, — с радостью согласилась побеседовать одна из них, а другая любезно показала на дорогу, где только что уложили асфальт. На нем красовалась трещина, женщина сказала, что асфальт лопнул, но все мы понадеялись на то, что это все-таки не финальный слой покрытия, и есть шанс, что асфальт лежать будет долго и счастливо.