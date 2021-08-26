Три года ада. Что происходит на улице Комсомольской в Уфе за неделю до конца ремонта

Вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, сколько лет идет ремонт улицы Комсомольской в Уфе. Как минимум два года, с 2019-го. Жители улицы и рабочие считают иначе — то ли правда ремонт идет чуточку дольше, то ли вместе с дорожным покрытием сняли какой-то важный пласт пространственно-временного континуума, от отсутствия которого и задерживается сдача объекта.
Остановка общественного транспорта «Улица имени города Галле» будто бы разделяет город на три уровня. По проспекту Октября мчатся машины, торопятся люди, кипит жизнь. На одноименной улице, по которой мы и стали спускаться на Комсомольскую, ситуация неоднозначная. Да, не ранний час, но и не послеобеденная сиеста. Хотя именно в нее и погружены рабочие, рассыпанные по улице. На одной половине дороги распределены грузовые и другие специализированные авто, движение на другой половине улицы машин тоже есть. Третий уровень на самой Комсомольской, там совсем тихо.
Работают не все — тут погрузчик возится с будущими бордюрами, тут асфальтоукладчик катается по не свежеуложенному асфальту. Тонкости организации труда дорожных строителей не подвластны пониманию обывателя, да и жара уже утром стоит сильная.
Куда интенсивнее рабочих двигаются пешеходы. Еще бы — даже намека на тротуар здесь пока нет. Щебень, песок, ПГС вместо них занимают пешеходный участок улицы почти до крылец магазинов и других заведений, которыми она усыпана. И детский сад, и участковый пункт полиции, и паспортный стол на другой стороне кажутся более оборудованными. Издали видно женщину с коляской, по щебню она бы явно не смогла так быстро передвигаться, так что, скорее всего, подобие тротуара на той стороне все-таки есть.
Ближе к самой Комсомольской погрузчик переносит разные бетонные конструкции, но происходит все неспешно. Мужчины в спецовках задумчиво обсуждают дальнейшие рабочие планы, водители грузовиков отдыхают, облокотившись на баранку. И только пешеходы без устали продолжают свой кросс по пересеченной местности. Тротуаров как не было, так и нет.
Пойдем налево, в сторону улицы Шафиева, на пересечении с которой и находится начало или же конец ремонтируемого участка. Машин почти нет. Пешеходов тоже немного, хотя тротуар, странноватый и недоделанный, но есть. Техника на обочине стоит, складывается впечатление, что с равными интервалами. Особо оживленной деятельности до пересечения с улицей 50 лет СССР нет. Перед тем местом, где улица превращается в мост, ситуация меняется. Техники становится значительно больше, а напротив заправки за торговым центром вырастают огромные горы из песка и из асфальта.
Пока журналист Mkset рассматривал всё своими глазами, городские власти сообщили, что 25 августа улицу Комсомольскую начали асфальтировать от перекрестка на улице Галле и до улицы 50 лет СССР. Но пока корреспондент там находился, движение не перекрывали и асфальт не клали. Возможно, что сообщить гражданам новость об асфальтировании улицы решили заранее.
Таксист, который проезжал мимо, уточнил у журналиста, как проехать во двор дома. Водитель сокрушался, что заплутал здесь уже не в первый раз, и если бы знал, куда он принимает заказ от пассажира, никогда бы на него не согласился.
До самой улицы Шафиева картина мало меняется, если не учитывать как следует вспаханного участка улицы после моста — там работы может и ведутся, но, скорее, интеллектуальные, люди что-то активно обсуждают, на что-то указывают и придерживают подбородки руками. В целом в этой части улицы ничего особенного мы не заметили, все тот же странный тротуар кусками, демонтированные конструкции никто не спешит вывозить.
Все-таки ярким аккордом становится остановка «Комсомольская». Здесь перекопано серьезно, работа может и не кипит, но трубы на грунте лежат, а пешеходы и велосипедисты продолжают свои небольшие кроссфит-тренировки.
На обратном пути по Комсомольской в сторону бульвара Хадии Давлетшиной по другой стороне улицы ничего привлекающего внимание нет. Водителя не одной машины разморило на жаре, но какие могут быть претензии — один в поле не воин.
Нечто похожее на пандус на светофоре, который стоит на перекрестке Комсомольской и улицы Бабушкина, пытается прикрыть то, что напоминает обвал грунта. Как по такому заезжать маме с коляской или идти человеку с ограниченными возможностями — большой вопрос. Сама Комсомольская от улицы Бабушкина отремонтирована, если не обращать внимания на обрывы вместо тротуаров, которых с каждым метром становится все меньше.
По бульвару Хадии Давлетшиной идет незначительное, но движение автомобилей. Улица 8 марта наглухо закрыта. Там кладут асфальт, половина улицы уже закатана, рабочих немного, но они есть. Пробираться вдоль улицы снова становится проблематично.
— Вы из администрации? –, окликает корреспондента одна из женщин, стоявшая на крыльце одного из многочисленных коммерческих объектов. Отрицательный ответ и рассказ о редакционном задании вызывает у женщины и её коллег только радость.
— Про ремонт? Про ремонт мы вам сейчас все расскажем, мы все про него знаем. Три года ада! Только на этот ремонт и смотрим, — с радостью согласилась побеседовать одна из них, а другая любезно показала на дорогу, где только что уложили асфальт. На нем красовалась трещина, женщина сказала, что асфальт лопнул, но все мы понадеялись на то, что это все-таки не финальный слой покрытия, и есть шанс, что асфальт лежать будет долго и счастливо.
То, чем делились дамы с корреспондентом, можно смело нажать ужасами нашего городка. Неудобства с транспортом, отсутствие остановки… Женщины утверждают, что за время ремонта потеряли немало лояльных клиентов, которые после тщетных попыток добраться до офиса, не говоря уже о том, чтобы припарковаться, просто отказывались от дальнейшего сотрудничества. Время — деньги. Клиентов женщины не осуждают, сами знают, сколько драгоценного времени убивается на дорогу на работу и обратно.
— А еще вы вот на что посмотрите, они же перекапывать здесь будут, скорее всего, бордюры надо ведь ставить. Мы на этот цирк давно смотрим, как-то писали и на странице у Радия Хабирова. Обращение наше сотрудник «Инцидента» взял в работу, а на следующий день мы весь рабочий день смотрели, как дорожники пересыпают лопатами одну кучу неизвестно чего в другую кучу. Мы как и местные жители бесконечно про это можем рассказывать, а вы лучше обойдите этот дом и посмотрите, какой там выезд!
От такого предложения отказаться мы не смогли, тем более, что обойти этот дом нужно по бульвару Хадии Давлетшиной, на которой тоже ведутся работы. Такой прыти, как на Комсомольской, там нет, тихо едут машины, стоят и грузовые автомобили дорожников. Бурную деятельность обнаружить не удалось, возможно, все силы брошены на другой участок. Ныряем в арку — хорошо быть пешеходом, автовладельцу под шлагбаум так просто не попасть. Проходим сквозь двор и снова видим новый красивый асфальт на Комсомольской, но спуск к ней заслуживает отдельного внимания.
Дальше картинка ремонта становилась все идеальней и идеальней. Движения машин нет, вся улица заставлена грузовиками с асфальтом и асфальтоукладчиками. На одном участке асфальт оказался несколько деформирован, а остальное пространство рядом было завалено будущими бордюрами.
Финальные метры пришлось идти по щебню. Мало кто летом носит обувь на толстой подошве, но именно на Комсомольской она точно пригодится, иначе стопы ног неизбежно ждут непередаваемые ощущения. Небывалая радость от окончания щебенчатой насыпи создавала светлое впечатление от променада вдоль ремонтируемой улицы… Пока на нее сквозь ограждения не проехал внедорожник по свежеуложенному асфальту, поняв, что это был поворот не туда, развернувшись и уехав. С таким отношением ремонт не то что рискует затянуться, а может и вовсе превратиться в бесконечный.