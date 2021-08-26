Егор Крид рассказал, что в детстве часто бывал в Уфе

Напомним, что в Уфе 25 августа стартовал нацфинал чемпионата WorldSkilss и продлится он до 29 августа. Известно, что на чемпионат приехали команды из 76 регионов России, так в республиканской сборной насчитывается 498 участников. Так, сами соревнования в основном будут проходить в «Парке молодых профессионалов» на Рубежной улице.