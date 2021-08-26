Егор Крид рассказал, что в детстве часто бывал в Уфе

Егор Крид рассказал, что в детстве часто бывал в Уфе
Егор Крид рассказал, что в детстве часто бывал в Уфе
Вчера, 08:29ГородЭлина СайфрановаФото: Башинформ
У музыканта в столице Башкирии живут родственники

На открытие финала чемпионата WorldSkills певец и главный гость Егор Крид исполнил 10 своих треков, чем «взорвал» аудиторию. Музыкант заметил, что на его выступление пришли «тысяч 100» уфимцев и всем им он посылает свою энергию.

Так, несколько треков музыкант исполнил под гитару поклонника, который был вызван на сцену, а «Папина дочка» заставила петь вместе с Егором Кридом всю аудиторию открытия чемпионата.

Отметим, что на выступлении певец рассказал, что все детство провел в Уфе, где у него живут родственники.

Напомним, что в Уфе 25 августа стартовал нацфинал чемпионата WorldSkilss и продлится он до 29 августа. Известно, что на чемпионат приехали команды из 76 регионов России, так в республиканской сборной насчитывается 498 участников. Так, сами соревнования в основном будут проходить в «Парке молодых профессионалов» на Рубежной улице.

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