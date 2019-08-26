В Уфе 1 сентября ограничат движение на центральных улицах
В связи с проведением фестиваля «Мой любимый город».
В этот день, с 18.00 31 августа до 23.00 1 сентября будет ограничено движение на Ленина от участки улицы Пушкина до Коммунистической, на Октябрьской Революции на участке от Ленина до Советской.
Во время проведения фестиваля будет изменено расписание маршрутов автобусов.
В мэрии Уфы попросили горожан заранее планировать свой маршрут.
Фестиваль «Мой любимый город» в Уфе проводится впервые. В этом году он будет посвящен 100-летию образования Башкортостана. Как сообщается на сайте администрации города, гостей мероприятия ждет семейный праздник. Одна из главных улиц города — Ленина, станет пешеходной. На ней будут организованы различные тематические площадки.
У фонтана «Семь девушек» будет работать этноплощадка — здесь все желающие смогут ближе познакомиться с культурой башкир и других народов.
На сцене будут работать зоны «Уфа — музыкальная», «Уфа — театральная», «Уфа — модельная», «Уфа — телевизионная», «Уфа – автомобильная», «Уфа – медовая» и т.д. Также в этот день состоится гастрофестиваль «Есть!».