В Уфе 1 сентября ограничат движение на центральных улицах

В этот день, с 18.00 31 августа до 23.00 1 сентября будет ограничено движение на Ленина от участки улицы Пушкина до Коммунистической, на Октябрьской Революции на участке от Ленина до Советской.

Во время проведения фестиваля будет изменено расписание маршрутов автобусов.

В мэрии Уфы попросили горожан заранее планировать свой маршрут.

Фестиваль «Мой любимый город» в Уфе проводится впервые. В этом году он будет посвящен 100-летию образования Башкортостана. Как сообщается на сайте администрации города, гостей мероприятия ждет семейный праздник. Одна из главных улиц города — Ленина, станет пешеходной. На ней будут организованы различные тематические площадки.

У фонтана «Семь девушек» будет работать этноплощадка — здесь все желающие смогут ближе познакомиться с культурой башкир и других народов.