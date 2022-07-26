Въезд в Уфу по Затонскому шоссе перекроют на пять часов в выходной день, а именно в субботу 30 июля. Так, по информации мэрии города, с 10:00 до 15:00 планируется перекрыть участок дороги от «Затонского шоссе в сторону улицы Придорожная Уфимского района (напротив АЗС Ufaoil) до путепровода в створе проспекта Дружбы народов».