Въезд в Уфу по Затонскому шоссе перекроют на пять часов в выходной день

Въезд в Уфу по Затонскому шоссе перекроют на пять часов в выходной день
Въезд в Уфу по Затонскому шоссе перекроют на пять часов в выходной день
Вчера, 14:23ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Въезд будет закрыт в субботу 30 июля, сообщили в городской мэрии.

Въезд в Уфу по Затонскому шоссе перекроют на пять часов в выходной день, а именно в субботу 30 июля. Так, по информации мэрии города, с 10:00 до 15:00 планируется перекрыть участок дороги от «Затонского шоссе в сторону улицы Придорожная Уфимского района (напротив АЗС Ufaoil) до путепровода в створе проспекта Дружбы народов».

Подчеркивается, что перекрытие необходимо для проведения чемпионата России по велосипедному спорту среди женщин и юниорок.

Ранее мы сообщали о закрытии участка улицы Пугачева на двухлетнюю реконструкцию — до 30 июня 2024 года. К слову, для проведения работ была построена объездная дорога в микрорайоне Кузнецовский затон.

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