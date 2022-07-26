«Пересмотрите приоритеты»: Уфимец попросил у Хабирова детские площадки на набережной

«Пересмотрите приоритеты»: Уфимец попросил у Хабирова детские площадки на набережной
«Пересмотрите приоритеты»: Уфимец попросил у Хабирова детские площадки на набережной
Вчера, 17:16ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Просьбу адресованную Радию Хабирову заявитель Борисов опубликовал о электронной приемной властей Башкирии 26 июля.

Житель Уфы по фамилии Борисов оставил в общественной электронной приемной властей Башкирии обращение об отсутствие детских площадок на набережной реки Белой.

В своем обращении гражданин напомнил о том, что в Уфе «объявлена закупка на очередной памятник, вслед за памятником генералу Шаймуратову, стела „Город трудовой доблести“ за почти 100 млн. рублей», в тоже время «за столько лет не было построено ни одной детской площадки».

С таким отношением к детям о каких решениях демографических проблем можно говорить?из обращения Борисова

Заявитель обратился к главе Башкирии с просьбой пересмотреть приоритеты и направить усилия на создание комфортных и безопасных условий жизни для жителей республики.

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