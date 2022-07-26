Ни перекрытия, ни постов ГИБДД: в Уфе затягивают ремонт улицы Пугачева

Радий Хабиров поручил закрыть участок дороги на ремонт со вторника, 26 июля. Для удобства горожан он попросил поставить на объездных путях инспекторов ДПС. Однако в назначенные сроки улицу так и не закрыли.

Как показывает камера видеонаблюдения, установленная на перекрестке улиц Пугачева и Армавирской, движение на отрезке автомагистрали продолжается в прежнем режиме. Автомобили свободно проезжают по Пугачева в обоих направлениях, а с Армавирской – поворачивают направо, хотя это направление должно было быть закрыто. Бетонные блоки, которыми планировалось оградить реконструируемый участок, лежат на обочине дороги. Масштабная реконструкция улицы Пугачева продолжится до 30 июня 2024 года. Чтобы вести работы, ранее построили объездную дорогу в микрорайоне Кузнецовский затон. Планировалось закрыть участок улицы Пугачева от Геофизиков до Бородинской еще в понедельник, 25 июля. Ранее Ратмир Мавлиев потребовал закончить ремонт в максимально короткие сроки. Для этого, по его мнению, глава Кировского района Илвир Нурдавлятов и начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе должны были контролировать проведение работ на месте и даже жить там в палатке. Накануне глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что во время ремонта необходимо сделать все, чтобы доставить минимум неудобств уфимцам и избежать коллапса. UPD: участок улицы перекрыли с 11:00, в настоящее время поток направляют по объездной автодороге. На перекрестке улиц Пугачева и Армавирской стоит сотрудник ДПС, регулирующий движение.

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