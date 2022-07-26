Мэрия отменила проект планировки историко-археологического памятника Городище Уфа II

Мэрия отменила проект планировки историко-археологического памятника Городище Уфа II
Мэрия отменила проект планировки историко-археологического памятника Городище Уфа II
Вчера, 16:31ГородИрина ДеревянчукФото: Олег Яровиков / ИА "Башинформ"
Проекты городища и еще одного квартала отменены на основании двух статей Градостроительного кодекса и письма минземимущества, и опубликованы за подписью Ратмира Мавлиева от 25 июля.

На сайте мэрии Уфы появилось постановление которое отменяет проект планировки историко-археологического памятника Городище Уфа II. Памятник расположен в самом центре Уфы и лежит в рамках улиц Заки Валиди, Новомостовой, Пушкина и проспекта Салавата Юлаева.

Также постановление отменяет планировку и еще одного участка, ограниченного улицами Аксакова, Революционной, Заки Валиди и проспектом Салавата Юлаева. Стоит отметить, что на данном участке также размещено немало исторически ценных зданий и разного рода объектов культурного наследия.

О Городище Уфа II стоит напомнить отдельно. В 1953 году его открыл маститый уфимский краевед Петр Ищериков. Во время наблюдения за земляными работами по улице Пушкина он обратил внимание на водопроводную траншею, которая пролегала по правой стороне Пушкина от улицы Новомостовой, которая в те года называлась улицей С. Кудаша до ул. Воровского, а при более пристальном изучении исследователь зафиксировал наличие археологических материалов. Так и было обнаружено Городище, ставшее историко-археологическим памятником и кладезью невероятно ценных находок из древних времен. Нижний предел существования памятника — I век до нашей эры.

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