В Уфе открыли первый в ПФО мемориал в память жертвам холокоста

В минувший четверг в башкирской столице, на территории Еврейского национального культурного центра состоялось торжественное открытие памятника жертв Холокоста и воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал, первый подобного рода в ПФО, представляет из себя разбитую менору (семисвечник, один из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов). Менора высотой в 3,5 метра при этом стилизована под чашу Вечного огня.

В мероприятии приняли личное участие глава республики Радий Хабиров, верховный муфтий Талгат Таджуддин, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, раввин республики Дан Кричевский, ветераны войны.

Радий Хабиров, отмечая важность появления такого рода памятника в Башкирии вспомнил подвиг земляка, уроженца Благовещенского района Николая Киселёва. Он вывел из оккупированной фашистами белорусской деревни более 200 евреев — стариков, детей, женщин.

«Мы никогда это не забудем», - добавил Радий Хабиров.

Свое приветствие выразил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, который не смог приехать лично, но направил письмо, в котором упомянул о том, что антисемитские лозунги порой звучат и до сих пор.