В Уфе открыли первый в ПФО мемориал в память жертвам холокоста
Торжественная церемония состоялась накануне.
В минувший четверг в башкирской столице, на территории Еврейского национального культурного центра состоялось торжественное открытие памятника жертв Холокоста и воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Мемориал, первый подобного рода в ПФО, представляет из себя разбитую менору (семисвечник, один из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов). Менора высотой в 3,5 метра при этом стилизована под чашу Вечного огня.
В мероприятии приняли личное участие глава республики Радий Хабиров, верховный муфтий Талгат Таджуддин, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, раввин республики Дан Кричевский, ветераны войны.
Радий Хабиров, отмечая важность появления такого рода памятника в Башкирии вспомнил подвиг земляка, уроженца Благовещенского района Николая Киселёва. Он вывел из оккупированной фашистами белорусской деревни более 200 евреев — стариков, детей, женщин.
«Мы никогда это не забудем», - добавил Радий Хабиров.
Свое приветствие выразил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, который не смог приехать лично, но направил письмо, в котором упомянул о том, что антисемитские лозунги порой звучат и до сих пор.
«Противодействовать таким тенденциям сложно, особенно когда они приобретают серьезный масштаб. Но нам всем под силу формировать в наших детях с самого раннего возраста верное, не искаженное представление о справедливости, воспитывать в них любовь и уважение к ближнему, вне зависимости от наших различий, - отметил раввин Борода.