Черниковка постоит: в Уфе на три дня перекроют ведущую улицу района
Сегодня, 11:24ГородНадежда ВалитоваФото: ufacity.info
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Связано это с ремонтом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Уже с сегодняшнего дня и до 08.00 29 июня на участке от улицы Машиностроителей до Вологодской будет закрыто движение всех видов транспорта, включая общественный.
В мэрии Уфы просят жителей заранее планировать свой маршрут.
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