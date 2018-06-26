Уфимцы останутся без горячей воды с 30 июня по 10 июля

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Отключение воды как обычно связано с проведением ремонтных работ.
В связи с проведением ремонтных работ в Уфе отключат горячую воду в нескольких домах. С 30 июня по 10 июля без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
ул. Невского, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11;
ул. Первомайская, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 48, 49, 50, 50/1, 51, 52, 53, 53а, 55, 56, 58, 58/1, 58/2;
ул. 40 лет Октября, 2, 4, 4а, 6, 8;
ул. Гончарова, 13;
ул. Интернациональная, 63, 63а, 65/1, 67, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1,93,95,95/1;
ул. Победы, 3/1, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а , 11, 12, 12/1;
ул. Архитектурная, 14;
ул. Маяковского, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 16, 24;
ул. Шумавцова, 21;
ул. Нежинская, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 42а.
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