Мэр Уфы: Мы проводим в городе мероприятия не для «галочки»

По его словам, в предыдущие годы число горожан, присутствующих на этих мероприятиях было невелико, то в этом году в День Города на всех площадках побывали около 98 тысяч человек.

- Я сам объехал 12 июня несколько паров, скверов и других площадок и видел, что там было буквально не протолкнуться, - от метил Ирек Ялалов. - Даже если учесть, что люди могли прийти на праздник, потому что следующий день был рабочим, думаю, не только это сыграло роль. Мы все-таки много усилий прилагаем для создания комфортной среды в городе и делаем это не для "галочки". В итоге мы получили результат, который нас всех радует.