В Уфе выезд на трассу M-5 из Шакши будет закрыт в течение четырёх месяцев

В Уфе выезд на трассу M-5 из Шакши будет закрыт в течение четырёх месяцев
В Уфе выезд на трассу M-5 из Шакши будет закрыт в течение четырёх месяцев
Вчера, 16:24ГородАзамат НуховФото: 1MI
Об ограничениях в движении, которые продлятся в период с 1 июня по 30 сентября, сообщили в пресс-службе Упрдор «Приуралье»

В Уфе выезд из микрорайона Шакша на трассу М-5 будет перекрыт в течение ближайших четырёх месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Приуралье».

Движение на данном участке будет ограничено в связи проведением реконструкционных работ на участке транспортной развязки на км 1492+940 автодороги М-5 «Урал». Отмечается, что в этот период будут действовать альтернативные объезды.

Проехать по основному ходу дороги М-5 «Урал» автомобилисты смогут беспрепятственно. Ограничение на въезд продлится в период с 1 июня по 30 сентября — запланированной датой завершения дорожных работ.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе автомобильное движение будет ограничено на нескольких центральных улицах города. Так, полноценно передвигаться на автомобиле по улицам Чернышевского и Коммунистической будет нельзя до середины лета.

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