У уфимцев изымут 59 участков для реконструкции улицы Пугачева

У уфимцев изымут 59 участков для реконструкции улицы Пугачева
У уфимцев изымут 59 участков для реконструкции улицы Пугачева
Вчера, 08:37ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Участки с жилыми и коммерческими зданиями будут изыматься для реконструкции улицы Пугачева. Собственникам будет выплачиваться компенсация, сообщают в мэрии города.

В Уфе для реконструкции улицы Пугачева будет изъято около 59 земельных участков, на которых расположены как жилые, так и коммерческие здания. Мэрии города заверили, что данная процедура будет проходить строго по закону и в определенном порядке.

Так, УРДИС проведет оценку рыночной стоимости земельного участка и строения на ней. После чего проект соглашения об изъятии имущества, в котором будет указана сумма компенсации, направят собственнику.

В случае одобрения проекта соглашения, собственник может получить компенсацию уже в июне 2022 года. В случае отказа или не подписания договора в течении 90 дней, мэрия может направить в суд иск о принудительном изъятии земли.

Отметим, что реконструкция улицы Пугачева будет проходить в два этапа. Первый — участок улицы, ограниченный улицами Бельской и Сочинской, второй — от Бельско и до улицы Бородинской. Движение на участке улицы Пугачева от улицы Геофизиков до Бородинской власти закроют уже в первой декаде июля. Завершить все работы планируется в 2024 году.

Напомним, реконструкция улицы Пугачева входит в план создания нового транспортного коридора «Южные ворота». Продолжением коридора будет строительство новой улицы Генерала Рыленко и транспортная развязка на пересечении данных улицы.

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