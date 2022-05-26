Суд разрешил строить 27-этажный дом на Армавирской в Уфе, который «запретил» Хабиров

Суд признал действия администрации Уфы по отмене разрешения на строительство той самой многоэтажки по улице Армавирской, против которой ясно выразился глава Башкирии Радий Хабиров, незаконными. Произошло это еще 27 апреля 2022 года, сегодня решение суда вступило в законную силу.
В уже далеком марте 2021 года Хабиров дал поручение уже экс-мэру Сергею Грекову остановить строительство дома, потому что по существующим правилам на лакомом участке под 27-этажную свечку в проекте могут строиться здания высотой не более шести этажей.
Суд обязал администрацию восстановить нарушенные права застройщика, то есть полностью удовлетворил его требования. Между тем администрации Уфы и УЗИО администрации Уфы предстоит еще и компенсировать застройщику ООО специализированный застройщик «Строительный трест девелопмент» по 3 тысячи рублей на уплату госпошлины.