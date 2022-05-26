«Кому помешали?»: вслед за слиянием двух вузов в Уфе решили объединить колледжи

— Во-первых, ему до колледжа сейчас идти пешком 10-15 минут, до того колледжа я вообще не знаю, как он будет добираться. Во-вторых, я сама его окончила, дочь здесь училась. Там прекрасные педагоги, некоторых знаю лично, потому что они меня учили. Кому помешал этот колледж?рассказала мать второкурсника художественного колледжа Светлана Н.