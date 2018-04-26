Погода в Башкирии 27 апреля: дождь и порывистый ветер

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На дорогах ожидается ухудшение видимости.
Завтра, 27 апреля, днем ожидается теплая и дождливая погода, сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Днем пройдет небольшой дождь, градусник термометра поднимется до +16°C. Ночью пройдет дождь, по северо-востоку до умеренного, с южных районах до сильного. Температура воздуха ночью составит +3+8°C.
Ветер будет южным с переходом на западный умеренный 10-15 м/с, с порывами до сильного.
На отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров.
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