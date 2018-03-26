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В Башкирии март 2018 года может стать одним из самых холодных с 1937 года
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В Башкирии март 2018 года может стать одним из самых холодных с 1937 года

Сегодня, 12:15Город
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