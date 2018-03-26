В Башкирии март 2018 года может стать одним из самых холодных с 1937 года

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В текущем месяце синоптики весны не предвещают.
Главный синоптик Башгидроометцентра Вилора Горохольская сообщила, что март 2018 года может стать одним из самых холодных с 1937 года, сообщают «Вести-Башкортостан».
Среднесуточная температура, которая наблюдается в эти дни, характерна для конца февраля и начала марта.
Нынешний март может войти в тройку самых холодных, в этом тысячелетии таких мартов еще не отмечалось, заявила Вилора Горохольская
До конца марта сохранится такая же погода со снегом 8-13°C, до 16 максимум +1°C. Начало апреля также выдастся морозным.
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