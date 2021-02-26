«Половину пути прошли». Хабиров рассказал о реконструкции Бельского моста в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал о реконструкции Бельского моста в Уфе. К посту он приложил фотографии объекта, сделанные в августе и феврале.

Как сообщает Хабиров, в настоящее время 330 из 688 метров моста готовы — пройдена половина пути. Он вспоминает, что в августе 2020 года строители при помощи домкратов сдвинули первые сантиметры конструкции, а тебе они уже завершили шестой этап надвижки пролетного строения. Глава Башкирии отметил, что рядом проходит реконструкция развязки на Заки Валиди, которая завершится к 1 сентября. В связке с новым мостом, который планируем открыть в октябре 2021 года, мы существенно расширим пропускную способность южных ворот нашей столицы, сообщил Хабиров. Напомним, строительство моста-вставки началось в июле 2019 года в связи с перегрузкой двух действующих полос моста. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость строительства з 3,4 миллиарда рублей.

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