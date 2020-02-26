В самом центре Уфы перекроют проезд на полгода

С завтрашнего дня, 27 февраля, серьезная проблема возникнет у тех, кто привык ездить по улице 8 марта, потому что часть ее будет надолго перекрыта.

Как сообщается на сайте городской администрации, проезд будет закрыт на участке улицы 8 марта от пересечения с бульваром Хадии Давлетшиной и до перекрестка с улицей Владивостокской.

Уточняется, что там будет проводиться реконструкция проезжей части и установка ливневой канализации.