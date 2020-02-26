В самом центре Уфы перекроют проезд на полгода

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Об этом предупредили в столичной мэрии.
С завтрашнего дня, 27 февраля, серьезная проблема возникнет у тех, кто привык ездить по улице 8 марта, потому что часть ее будет надолго перекрыта.
Как сообщается на сайте городской администрации, проезд будет закрыт на участке улицы 8 марта от пересечения с бульваром Хадии Давлетшиной и до перекрестка с улицей Владивостокской.
Уточняется, что там будет проводиться реконструкция проезжей части и установка ливневой канализации.
Перекрыть данный участок улицы планируется до 27 августа.
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