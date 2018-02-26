В Башкирии начало недели будет снежным

В понедельник 26 февраля ожидается небольшой снег местами до умеренного и слабый гололед. Во вторник 27 февраля местами пройдет сильный снег. Днем температура воздуха в понедельник и вторник 26 и 27 февраля составит -6-11°C, а по югу поднимется до -1°C, а ночью опустится до -25°C при прояснениях.