В Башкирии начало недели будет снежным
Сегодня, 08:42Город
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Долгожданная весна откладывается на неопределенный срок.
Начало недели в Башкирии будет снежным, сообщают синоптики Башгидрометцентра.
В понедельник 26 февраля ожидается небольшой снег местами до умеренного и слабый гололед. Во вторник 27 февраля местами пройдет сильный снег. Днем температура воздуха в понедельник и вторник 26 и 27 февраля составит -6-11°C, а по югу поднимется до -1°C, а ночью опустится до -25°C при прояснениях.
28 февраля местами пройдет небольшой снег и слабая метель. Температура воздуха днем составит -7-12°C, ночью -15-20°C, а при прояснениях опустится до -30°C. Ветер будет северо-западным умеренным.
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