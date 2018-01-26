В Уфе пройдут городские соревнования по индор триатлону BATYR

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Они пройдут 28 января.
Начнутся соревнования в 15.00 в фитнес-центре «Менделееф Фитнес».
Профессиональные спортсмены и любители из Уфы и других городов Башкирии будут соревноваться в трех этапах:
- Плавание 750 метров
- Велосипед 20 км
- Бег 5 км
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