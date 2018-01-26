В Уфе на Бельском мосту нанесли временную дорожную разметку

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Утром 26 января движение по мосту будет осуществляться по шести полосам, как и предполагалось – по три полосы в каждом направлении.
Временную дорожную разметку на Бельском мосту коммунальщики нанесли в ночь с 25 на 26 января, сообщили в пресс-службе администрации города. В зимнее время для этих целей тепловая машина применяется впервые.
Работы начались в 22:00 и уже утром движение начнет осуществляться по шести полосам – по три полосы в каждом направлении.
Напомним, с 18 на 19 января на мосту организовали трехполосное направление автотранспорта в обе стороны, с 06:00 до 22:00 запрещается движение грузового транспорта.
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