В Уфе на Бельском мосту нанесли временную дорожную разметку

Утром 26 января движение по мосту будет осуществляться по шести полосам, как и предполагалось – по три полосы в каждом направлении.

Временную дорожную разметку на Бельском мосту коммунальщики нанесли в ночь с 25 на 26 января, сообщили в пресс-службе администрации города. В зимнее время для этих целей тепловая машина применяется впервые.

Работы начались в 22:00 и уже утром движение начнет осуществляться по шести полосам – по три полосы в каждом направлении.