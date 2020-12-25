Мэрия Уфы отказала застройщику в проведении работ около парка Гафури

Напомним, ранее администрация отозвала разрешение на вырубку деревьев в парке Гафури после того, как глава Башкирии Радий Хабиров потребовал остановить работы. Однако заместитель генерального директора ГК «ЖилСтройИнвест» Иван Зорин опроверг информацию о приостановке вырубки. На тот момент, по его словам, вырубка уже завершилась. 15 ноября жители Уфы вышли на флешмоб, выступив против застройки парка Гафури.