Мэрия Уфы отказала застройщику в проведении работ около парка Гафури

Администрация города отказала ГК «Жилстройинвест» проводить строительные работы рядом с парком Гафури.

Строительство на данной территории рассматривал Главархитектура Уфы. Согласно документу, компании отказано в разрешении на строительство около парка. Кроме того, указано, что разрешение на работы не выдавалось. Напомним, ранее администрация отозвала разрешение на вырубку деревьев в парке Гафури после того, как глава Башкирии Радий Хабиров потребовал остановить работы. Однако заместитель генерального директора ГК «ЖилСтройИнвест» Иван Зорин опроверг информацию о приостановке вырубки. На тот момент, по его словам, вырубка уже завершилась. 15 ноября жители Уфы вышли на флешмоб, выступив против застройки парка Гафури. Отметим, что застройщик планирует построить на участке около парка Гафури в районе улицы Зорге школу на 500 мест и детский сад.

