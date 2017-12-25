В мэрии Уфы отчитались об усиленной работе коммунальных служб

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Из-за надвигающейся метели на улицах увеличилось количество уборочной техники.
В связи с ухудшением погодных условий, усилен состав сил и средств коммунальных служб города, сообщили в пресс-службе администрации города. На уфимских улицах работает около 320 единиц техники. Особое внимание уделено обработке мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей противогололедными материалами.
Во дворах многоквартирных домов устанавливают информационные щиты с датами и временем проведения комплексных уборок территорий.
Также в администрации города напоминают, что при образовании наледи или снежного наката уфимцам следует обращаться в свою управляющую компанию.
Напомним, что завтра в республике объявлено штормовое предупреждение.
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