В мэрии Уфы отчитались об усиленной работе коммунальных служб

Из-за надвигающейся метели на улицах увеличилось количество уборочной техники.

В связи с ухудшением погодных условий, усилен состав сил и средств коммунальных служб города, сообщили в пресс-службе администрации города. На уфимских улицах работает около 320 единиц техники. Особое внимание уделено обработке мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей противогололедными материалами.

Во дворах многоквартирных домов устанавливают информационные щиты с датами и временем проведения комплексных уборок территорий.

Также в администрации города напоминают, что при образовании наледи или снежного наката уфимцам следует обращаться в свою управляющую компанию.