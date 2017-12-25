В каких дворах Уфы уберут снег 26 декабря

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Автовладельцев просят убрать своих железных коней со дворов для качественной очистки придомовых территорий.
В Октябрьском районе Уфы завтра, 26 декабря, пройдет комплексная очистка придомовых территорий, сообщили в пресс-службе администрации города. Уборку проведут во дворах следующих домов:
ул. Парковая, 10, 16, 18, 18а, 20;
ул. Комсомольская, 131а;
ул. Р. Зорге, 23, 52, 52/1, 54;
ул. Ростовская, 26;
ул. Рязанская, 7, 9, 11;
пр. Октября, 70, 70/1, 70/2, 72, 126/5, 126/4, 126/3, 126/2, 124/2, 122/3, 136,136/1, 136/2;
ул. Шафиева, 39, 41, 43, 43/1;
ул. Российская, 74, 74/1, 76, 76/1, 78, 78/1, 78/2;
ул. 50 лет СССР, 44, 45, 45а;
ул. Менделеева, 201/1, 201/2;
ул. М. Жукова, 13, 15, 21, 23;
ул. Б. Бикбая 14, 27, 29, 31, 33;
ул. М. Рыльского, 21/2, 21/3, 25, 25/1, 27, 29, 29/1;
ул. Ю. Гагарина, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 14/1;
ул. А. Королева, 26, 30/2.
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