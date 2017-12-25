В Башкирии ожидается снегопад и слабая метель

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На дорогах прогнозируют ухудшение видимости до 1000 метров.
25 декабря в республике ожидается облачная погода с небольшим снегом и слабой метелью, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Температура воздуха ночью -8-13°C, по юго-востоку Башкирии температура воздуха опустится до -19°C. Днем ожидается -6-11°C. Ветер будет юго-восточным 8-13 м/с. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 метров.
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