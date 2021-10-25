В Уфе ограничили движение на Набережной реки Белой

Известно, что автомобильное движение на Набережной реки Белой ограничат на участке от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской. Как сообщают в администрации столицы, ограничение связано со строительными работами на мосту-вставке в створе улицы Воровского. Движение будет вновь открыто 27 октября.
Напомним, что мост-вставка был открыт 23 октябпя, однако пока на нем проводятся технические испытания. Известно, что в течение четырех дней с момента технического открытия на мосту будут работать специалисты, проверяя соответствие его состояния нормам, сообщили в городской мэрии.