В Уфе полицейские задержали пьяного водителя маршрутки

Полицейские, которые заметили «маневр» водителя маршрутки, погнались за ним и в итоге задержали. Водитель оказался в очень нетрезвом состоянии. На вопросы отвечал невнятно, матом и от медосвидетельствования отказался.

Напомним, Уфу ждет транспортная реформа. Ранее сообщалось о встрече нелегальных автоперевозчиков с транспортным блоком правительства республики. заявили, что готовы готовы прекратить забастовку и выйти на маршруты в обмен на определенные преференции. Однако на сей раз соглашение не состоялось. Автоперевозчикам предложили на общих основаниях участвовать в едином конкурсе по распределению пассажирских маршрутов.