В Уфе жители одного из районов остались без света и воды

В Советском районе до вечера запланировано отключение воды и электричества, сообщили в пресс-службе администрации города. До 18.00 часов в связи с монтажом приборов учета ТП-2101 и ТП-2194 света на будет по следующим адресам:
ул. Комсомольская, 10;
ул. Бессонова, 21, 23;
ул. Менделеева, 195/2.
В связи с монтажом приборов учета ТП-2194 света не будет до 17.00 часов по адресу:
ул. Большая Шелководная, 10-38.
В связи заменой задвижки на ОПН в ЦТП-704 (ул. Х.Давлетшиной, 30а) ведется отключение горячей и холодной воды с 10.00 до 17.00 часов по адресам:
ул. Х. Давлетшиной, 24/1, 30, 34;
ул. Дж. Киекбаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
ул. Дмитриева, 1;
ул. Заводская, 2;
детский сад № 282 (ул. Х. Давлетшиной, 32);
школа Альфа (ул. Х. Давлетшиной, 28).
По причине замены н/розлива ведется отключение горячей и холодной воды до 16.00 часов по адресу:
ул. Губайдуллина, 11.