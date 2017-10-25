В Уфе жители одного из районов остались без света и воды

На официальном сайте администрации опубликовали список домов, в которых отключат воду.

В Советском районе до вечера запланировано отключение воды и электричества, сообщили в пресс-службе администрации города. До 18.00 часов в связи с монтажом приборов учета ТП-2101 и ТП-2194 света на будет по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 10;

ул. Бессонова, 21, 23;

ул. Менделеева, 195/2.

В связи с монтажом приборов учета ТП-2194 света не будет до 17.00 часов по адресу:

ул. Большая Шелководная, 10-38.

В связи заменой задвижки на ОПН в ЦТП-704 (ул. Х.Давлетшиной, 30а) ведется отключение горячей и холодной воды с 10.00 до 17.00 часов по адресам:

ул. Х. Давлетшиной, 24/1, 30, 34;

ул. Дж. Киекбаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

ул. Дмитриева, 1;

ул. Заводская, 2;

детский сад № 282 (ул. Х. Давлетшиной, 32);

школа Альфа (ул. Х. Давлетшиной, 28).

По причине замены н/розлива ведется отключение горячей и холодной воды до 16.00 часов по адресу: