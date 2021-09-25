В Уфе на создание проекта продолжения проспекта Салавата Юлаева выделят до 187 млн

На исполнения заказа власти Уфы готовы выделить максимум 187 миллионов рублей. Исходя из данных закупки, финансирование будет поступать из республиканского и городского бюджетов и распределяться на три года. Так, в текущем году будет выплачено около 34 миллионов из бюджета республики и 1 миллион из бюджета Уфы, уже в следующем году республика выделит 50,4 миллиона, а город – 1,56 миллиона. В последний год исполнения заказа финансирование от региона составит 97 из 100 миллионов, а оставшуюся сумму выплатит администрация города.