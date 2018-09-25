Ирек Ялалов о недостатке мест для захоронений: Придется хоронить всех стоя?
Сегодня, 10:30ГородВиктория Куприянова
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Сити-менеджер попросил разобраться в проблеме не мэрию, а журналистов.
Во время оперативного совещания в городской мэрии 25 сентября глава администрации УфыИрек Ялалов затронул тему недостатка площадей для захоронений:
-Придется хоронить всех стоя? Злая шутка, что делать? Почему рядом с Южным кладбищем возникла огромная территория на строительство частного кладбища. Журналисты, разберитесь!
По данным РБК-Уфа, ежегодно необходимо выделять 7 гектаров для захоронения 12 тысяч человек. Южное кладбище работает ограниченно, и в ближайшее время будет закрыто, ресурсов Северного кладбища хватит лишь на три года.
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