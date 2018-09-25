Для реновации общественного транспорта в Уфе понадобится 200 миллиардов
Сегодня, 11:31ГородВиктория Куприянова
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Такое мнение высказал глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
О реновации транспортной системы Уфы говорят много, но будет ли она? По словам Ирека Ялалова, у Уфы есть все необходимое для изменения общественного транспорта, но для этого нужно выделить как минимум 30 млрд руб и как максимум 200 млрд рублей в случае реализации комплексной программы.
Также мэр отметил, что финансироваться программа должна государством, но с участием города, и напомнил о заграничных бюджетах.
- Только большие мегаполисы могут позволить себе развиваться самостоятельно. Например, Москва, Шанхай, Гонконг, - отметил Ирек Ялалов сегодня на оперативном совещании в мэрии. – Но у одного Гонконга бюджет сопоставим с бюджетом всей России.
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