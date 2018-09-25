Для реновации общественного транспорта в Уфе понадобится 200 миллиардов

О реновации транспортной системы Уфы говорят много, но будет ли она? По словам Ирека Ялалова, у Уфы есть все необходимое для изменения общественного транспорта, но для этого нужно выделить как минимум 30 млрд руб и как максимум 200 млрд рублей в случае реализации комплексной программы.