Детская площадка для алкашей: Как в Уфе женщина попыталась с этим бороться

Днем - для детей, вечером - для взрослых развлечений. Так используется детская площадка во дворе дома на улице Первомайская, 88/1. Рядом расположился магазин, который торгует алкоголем прямо напротив игровой площадки.

Скамейки, необходимые алкашам для распития крепких напитков, есть только в этом ближнем дворе.

В интервью Медиакорсети уфимка рассказала о своем недовольстве.

– Погода еще хорошая, вот эта пьянь и приходит к нам на детскую площадку. Во время вечерних посиделок они разбрасывают шелуху от семечек вокруг скамеек. Оставляют на площадке пустые и полупустые бутылки из-под алкоголя, – рассказывает Альмира. – Получается так: утром детская площадка принадлежит детям, вечером – алкашам.

Женщине надоело это терпеть. Решить проблему она захотела установкой видеокамеры во дворе. Полученные записи готова отнести в полицию с целью привлечения хулиганов к административной ответственности.

Кстати идея оборудовать улицы видеокамерами популярна в городе. Это подтверждают в компании «Уфанет», специалисты которой и занимаются их установкой:

– К нам часто приходят клиенты с подобными просьбами. Интересует их безопасность своего авто. Камеры во дворах предотвращают угон автомобиля. А если преступление произошло, то полицейские оперативно найдут угонщика, – рассказала менеджер-универсал Регина. – Наши клиенты ежемесячно платят за аренду уличной камеры и видеоархива. Второе доступно им в течение 30 дней.

Однако арендовать дорогостоящую технику Альмира не может. У женщины небольшая пенсия. Но в офисе компании ей подсказали, что если скидываться на аренду всего необходимого домом или хотя бы подъездом, то ежемесячный платеж выйдет минимальным. Необходимую сумму разделят на количество квартир, жителями которых эта идея понравилась.

Тогда Альмира решила провести собрание жильцов дома. В присутствии соседей она планировала обсудить все выгоды от установки видеокамеры во дворе.

Чтобы каждый житель ее дома был проинформирован о грядущем мероприятии, женщина развесила на столбах объявления с указанием даты и времени собрания.

Однако потраченные усилия не гарантируют результат. На общедомовое собрание явились три пенсионерки. И ни одного представителя молодежи.

– Соседям все равно на безобразия, которые творятся в нашем дворе, – рассказывает Альмира. – Жильцы у нас не дружные, а молодежь пассивна. Мамам вообще плевать, в каком состоянии находится детская площадка. А ведь на ней играют их дети.

Однако женщина не теряет надежду. В планах на будущее – очередная попытка решить вопрос с видеокамерами в кругу соседей. Женщина также добивается от коммунальщиков и установки забора вокруг детской площадки.

Здесь рядом с детской площадкой торгуют спиртным.

Медиакорсеть обратилась за комментариями к юристу.

– По федеральным законам детские площадки не входят в перечень территорий, где не допускается продажа алкогольной продукции. Предприимчивые бизнесмены с легкостью могут открыть пивной ларек вблизи площадки для детей, – рассказала юрист по гражданско-правовым делам Олеся Попова.