В Уфе открылся центр подготовки авиационных специалистов

В Уфе открылся центр подготовки авиационных специалистов
В Уфе открылся центр подготовки авиационных специалистов
Вчера, 21:46ГородАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Это первый центр подготовки компании «Ростех».

«Ростех» открыл на базе ОДК-УМПО в Уфе свой первый производственно-учебный центр для будущих специалистов авиастроения. Торжественное открытие прошло сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В центре будут обучаться около двух тысяч работников в год, которые после выпуска получат приоритет при устройстве на работу на заводы «Ростеха». В строительство центра было вложено свыше 2,4 млрд рублей.

На церемонию открытия прибыли премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров, заместитель гендиректора «Ростех» Дмитрий Леликов, гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

Центр построили почти за год. Площадь здания составляет 14,5 тысячи квадратных метров. В центре установлено современное оборудование для подготовки высококвалифицированных сотрудников.

Обучение начнётся 1 сентября. Учащихся будут готовить по направлениям «Обработка металлов резанием» и «Мехатроника». При этом обучение состоит из 30% теоретического материала и 70% практического.

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