В Уфе открылся центр подготовки авиационных специалистов

«Ростех» открыл на базе ОДК-УМПО в Уфе свой первый производственно-учебный центр для будущих специалистов авиастроения. Торжественное открытие прошло сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
В центре будут обучаться около двух тысяч работников в год, которые после выпуска получат приоритет при устройстве на работу на заводы «Ростеха». В строительство центра было вложено свыше 2,4 млрд рублей.
На церемонию открытия прибыли премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров, заместитель гендиректора «Ростех» Дмитрий Леликов, гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.
Центр построили почти за год. Площадь здания составляет 14,5 тысячи квадратных метров. В центре установлено современное оборудование для подготовки высококвалифицированных сотрудников.
Обучение начнётся 1 сентября. Учащихся будут готовить по направлениям «Обработка металлов резанием» и «Мехатроника». При этом обучение состоит из 30% теоретического материала и 70% практического.