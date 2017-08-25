Бесконечная стройка бассейна за Юрюзанью

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В октябре 2013 года началась стройка грандиозного бассейна рядом со школой номер 54. Прошло почти 4 года, давайте же посмотрим на результаты.
Сюжеты: Уфалогия
18:30, Октября проспект, 91/1, Владимир Скрипник
Уфимцам обещали вот это:
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Но получили мы совсем иное:
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Раньше тут было футбольное поле, на котором занимались спортом школьники и ребята из ближайших дворов. Зимой поле превращалось в хороший ледовый каток для всех желающих. А сейчас это просто никому не нужная территория, огороженная огромным забором, с будкой охранника внутри. Строительство объектов по-уфимски — все как мы любим.
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Раньше на заборе висел паспорт объекта, который вселял оптимизм, что стройка все идет. Теперь паспорт сняли и территория просто заброшена.
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