Бесконечная стройка бассейна за Юрюзанью

Раньше тут было футбольное поле, на котором занимались спортом школьники и ребята из ближайших дворов. Зимой поле превращалось в хороший ледовый каток для всех желающих. А сейчас это просто никому не нужная территория, огороженная огромным забором, с будкой охранника внутри. Строительство объектов по-уфимски — все как мы любим.