«Чтобы коллапса не было»: Хабиров напомнил о закрытии улицы Пугачева с 26 июля

Радий Хабиров напомнил о закрытии улицы Пугачева с 26 июля на два года

Во вторник участок улицы, которой многие пользуются как въездом в Уфу, закроют на масштабную реконструкцию. Глава региона потребовал приложить максимум усилий, чтобы не доставлять беспокойства людям.

«Чтобы коллапс не создавать, мы сделали объездную дорогу. В целом [создали] нормальные условия», — сообщил он на заседании в правительстве в понедельник, 25 июля. Участок улицы Пугачева планировали закрыть уже сегодня, однако Хабиров, по его словам, попросил перенести дату на один день. Глава региона поручил поставить побольше постов ГИБДД, чтобы они объясняли людям, как проехать по объездной дороге. «Проект вымученный, важный очень. Надо постараться сделать максимально, чтобы не доставлять людям беспокойства», — подчеркнул он. Как сообщал Mkset, реконструированная улица Пугачева станет частью нового транспортного коридора «Южные ворота». В масштабный проект также включено строительство новой улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на пересечении последней с улицей Пугачева. Работы будут продолжаться в течение почти двух лет. Участок улицы Пугачева от Геофизиков до Бородинской будет закрыт все это время. Объехать ремонтируемую зону можно будет по объездной дороге протяженностью 3,2 км. Она пролегает по улицам Геофизиков, Испытателей и Бородинской.

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