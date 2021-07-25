Стало известно, когда точно закончится реконструкция в парке «Кашкадан» в Уфе

Стало известно, когда точно закончится реконструкция в парке «Кашкадан» в Уфе
Стало известно, когда точно закончится реконструкция в парке «Кашкадан» в Уфе
Вчера, 15:10ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
Накануне, 24 июля, ход реконструкции парка «Кашкадан» стал темой для обсуждения на совещании в Доме Республики под председательством главы региона Радия Хабирова. Подробности сообщили в его пресс-службе.

О ходе реконструкции парка, которая стартовала еще в 2019 году, отчитывались представители мэрии и подрядчика. Они рассказали, что на объекте трудятся около 70 человек, работы ведутся по графику.

В планах реконструкции, в частности, значится заполнение озера чистой водой. По периметру водоема будут оборудованы причалы для лодок, площадки для рыбной ловли, песчаный пляж и прочие зоны отдыха. Центр озера украсит светомузыкальный фонтан.

Помимо зон отдыха, в парке также установят разнообразные спортивные сооружения, сцену и другие культурно-развлекательные объекты. В парке вычистили ливневую канализацию, озеленили территорию

Появятся также дополнительные площади по периметру парковой зоны, предназначенные для аренды предпринимателями. Их расчистили от мусора и дикой растительности.

Участники совещания подтвердили. что реконструкция парка должна завершиться к 11 октября 2021 года, очередному Дню Республики.

Материалы по теме:
благоустройство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы