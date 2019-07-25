В Уфе перед «Торатау» закроют парковку на три дня ради шоу Harley-Davidson

Чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения во время проведения мероприятия Harley-Davidson «Демо Трак-Тур» в Уфе введут временное ограничение движения транспорта.

Завтра, 26 июля, с 08:00 до 06:00 27 июля будет закрыта половина парковки транспорта перед конгресс-холлом «Торатау».

С 06:00 27 июля до 21:00 28 июля полностью закроют парковку перед конгресс-холлом «Торатау».

С 21:00 28 июля до 12:00 часов 29 июля — половина парковки перед конгресс-холлом «Торатау».