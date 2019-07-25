В Уфе компания «Гранель» выкупит торговый центр «Мир»

Девелоперская группа «Гранель», связанная с сопредседателем «Деловой России» Андреем Назаровым, она решила инвестировать в коммерческую недвижимость Уфы, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

ООО «Проспект, 4/1», оформленное на Ларису Назарову и Светлану Нигматуллину (владельцы компаний группы «Гранель»), намерено купить большую часть центра торговли и развлечения «Мир».

Покупка может обойтись в сумму от 1 до 1,4 миллиарда рублей. Сделку надеются завершить до осени.

«Гранель-недвижимость» в Уфе в 2015 году построила к саммитам ШОС и БРИКС отель Sheraton (теперь — Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel).

Торговый центр «Мир» площадью 35 тыс. кв. м. был открыт на площадях бывшей швейной фабрики в 2004 году.