В мэрии поддержали идею создания велосипедного кольца в Уфе, но денег пока не нашли

Ульфат Мустафин поддержал проект развития велосипедного движения в Уфе. Мэр Уфы сообщил, что одна из целей администрации – увеличить протяженность велодорожек и улучшить их качество.

Идея объединить имеющиеся велодорожки города в единое кольцо прозвучало из уст члена Общественной палаты Уфы Полины Вишневской. Для этого необходимо создать полосы для велосипедистов еще в нескольких улицах столицы.

Представители велосообщества также заявили о намерении организовать в Уфе велопрокат с услугами мелкого ремонта.

К сожалению, пока неизвестно, кто именно в городе займется данным проектом и на какие средства.