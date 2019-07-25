В мэрии поддержали идею создания велосипедного кольца в Уфе, но денег пока не нашли
Об этом заявил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин во время встречи с велоактивистами.
Ульфат Мустафин поддержал проект развития велосипедного движения в Уфе. Мэр Уфы сообщил, что одна из целей администрации – увеличить протяженность велодорожек и улучшить их качество.
Идея объединить имеющиеся велодорожки города в единое кольцо прозвучало из уст члена Общественной палаты Уфы Полины Вишневской. Для этого необходимо создать полосы для велосипедистов еще в нескольких улицах столицы.
Представители велосообщества также заявили о намерении организовать в Уфе велопрокат с услугами мелкого ремонта.
К сожалению, пока неизвестно, кто именно в городе займется данным проектом и на какие средства.
Напомним, что еще в январе прошлого года велосипедисты Уфы попросили у бывшего главы региона Рустэма Хамитова кольцо за 300 миллионов. Тогда в администрации на это денег не нашли, но только на создание проекта потратили около 24 млн рублей.