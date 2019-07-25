На трассу за штрафами: В Башкирии началась крупная операция «Должник»
25 июля, 10:48ГородЗлата ЗуковичФото: facebook.com
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Таким образом сотрудники ГИБДД планируют пополнить госказну за счет нарушающих ДТП водителей.
24 июля на территории республики началась операция «Должник», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
Если должник не оплатил штраф в течение 60 дней, ему грозит штраф уже в двойном размере, либо арест на 15 суток. В противном случае, должник будет обязан заняться общественными работами до 50 часов.
Проверки, как уточнили в Госавтоинспекции, будут массовыми.
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