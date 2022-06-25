В центре Уфы 26 июня ограничат движение для автомобилей

В центре Уфы 26 июня ограничат движение для автомобилей
В центре Уфы 26 июня ограничат движение для автомобилей
Сегодня, 12:50ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Ограничение будет действовать 6 часов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Уфе с 13:00 до 19:00 будет ограничено движение по улице Набережной. Как уточнили в пресс-службе мэрии, проезд будет закрыт на участке от дома № 230 на улице Набережно до ее пересечения с с улицей Генерала-губернатора Перовского.

Известно, что ограничение связано с проведением фестиваля «Сердце Евразии», а также с Днем Молодежи.

Напомним, в Уфе с 24 по 26 июня проходит фестиваль «Сердце Евразии». Так, в первый день состоялось выступление группы «Пицца», солист которой попросил мэра Уфы убрать заборы на улице Айской.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы