В центре Уфы 26 июня ограничат движение для автомобилей

В Уфе с 13:00 до 19:00 будет ограничено движение по улице Набережной. Как уточнили в пресс-службе мэрии, проезд будет закрыт на участке от дома № 230 на улице Набережно до ее пересечения с с улицей Генерала-губернатора Перовского.