Мечты сбываются в ЖК «Уфимский Кремль»

Спрос на квартиры вблизи исторического центра Уфы продолжает расти. Есть спрос – есть и предложение. Широкий выбор квартир в самом крупном жилом комплексе исторического центра «Уфимский Кремль»1.

На сегодняшний день в секциях Е, Г и Ж литера 22 представлен большой выбор квартир от небольших студий до просторных 4-комнатных. Современные, продуманные и функциональные планировочные решения предусматривают несколько вариантов конфигурации и метража каждого типа квартир, так что каждый обязательно найдёт квартиру мечты.

«Лучшее получает тот, кто умеет быстро принимать решения, ведь покупка квартиры на начальном этапе строительства — это не только гарантия большого выбора планировочных решений, но и выгодное вложение. По нашей аналитике разница в стоимости квадратного метра на этапах котлована и ввода дома в эксплуатацию в первых трёх секциях литера 22 составила до 30 %», – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест» Башинформу.

Проект продуман до мелочей. Современные европейские фасады, высокие потолки от 2,7 м, большие колясочные и велосипедные, 3-хуровневый подземный паркинг, современные скоростные лифты, автономная котельная, просторный холл с дизайнерской отделкой и консьерж сервис сделают жизнь в этом доме по-настоящему комфортной.

Большое преимущество жилого комплекса «Уфимский Кремль» - он находится на завершающей стадии строительства. 7 домов уже сданы и заселены, а это значит, что можно увидеть проект не только на бумаге, но и лично пройтись по территории, оценить качество и уровень комфорта комплекса. Более 5 000 человек уже проживают в этом ЖК. И любой тоже может пополнить ряды этих счастливчиков, став обладателем квартиры мечты в ЖК «Уфимский Кремль».

Для покупки квартиры в ЖК «Уфимский Кремль» можно воспользоваться: ипотекой от 5,85 % годовых, рассрочкой, наличным расчётом, материнским капиталом и жилищным сертификатом.

Если для покупки квартиры мечты вы планируете использовать деньги от продажи старой недвижимости, есть услуга Trade-in. Так можно сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, ГК «Первый Трест» поможем продать старую квартиру совершенно бесплатно2! А во-вторых, даст дополнительную скидку 2 % на новую квартиру от ГК «Первый Трест».

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