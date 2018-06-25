В Уфе установили новый причал для теплоходов возле парка «Ватан»

Сегодня, 25 июня, в Уфе заработал новый причал для крупных судов, расположенный возле парка «Ватан», рядом с Домом Республики и гостиницей «Хилтон Гарден Инн Ривер». Первый теплоход «Александр Свешников», который следовал рейсом «Нижний Новгород-Уфа-Нижний Новогород» пришвартовался на причале и доставил в столицу Башкирии группу туристов. Им повезло прибыть к нам в прекрасный солнечный день и осмотреть площадку парка «Ватан», Конгресс-холл, Памятник Салавату Юлаеву и одноименную площадь. Встречать теплоход приезжали глава Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов, председатель Общественного совета ведомства Вадим Гайдук и руководитель Бельского участка Камводпути Марат Актуганов.

Напомним, ранее в качестве причала в Уфе использовались площадки возле Монумента Дружбы и Сафроновской пристани. Площадка возле Монумента Дружбы стала недоступна из-за реконструкции набережной, а возле Сафроновской пристани, что в Советском районе Уфы, которая была отдалена от интересующих туристов мест города.

Чтобы оборудовать причал возле парка «Ватан», понадобилось углубить дно, чтобы принимать теплоходы. На новый причал представители власти возлагают большие надежды.