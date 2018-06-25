В Уфе появится еще один новый торговый центр

В Уфе построят очередной торгово-офисный центр на перекрестке 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева, сообщает «UfacityNews.ru».

Здание торгового центра будет состоять из трех блоков. В первом блоке в четыре этажа будет продуктовый гипермаркет, офис МФЦ, фитнес-центр, рестораны, банки, бутики и конференц-залы.

Во втором блоке будет башня с офисами и квартирами. В третьем блоке будет механизированный паркинг.