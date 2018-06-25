В Уфе появится еще один новый торговый центр

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Его обещают построить в течение трех лет.
В Уфе построят очередной торгово-офисный центр на перекрестке 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева, сообщает «UfacityNews.ru».
Здание торгового центра будет состоять из трех блоков. В первом блоке в четыре этажа будет продуктовый гипермаркет, офис МФЦ, фитнес-центр, рестораны, банки, бутики и конференц-залы.
Во втором блоке будет башня с офисами и квартирами. В третьем блоке будет механизированный паркинг.
Общая площадь объекта составит боле 43 тысяч квадратных метров. Здание планируют построить в течение ближайших трех лет.
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