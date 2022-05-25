Власти Уфы изымут у граждан десятки жилых и нежилых домов

Власти Уфы изымут у граждан десятки жилых и нежилых домов
Власти Уфы изымут у граждан десятки жилых и нежилых домов
Вчера, 17:29ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Под снос пойдут десятки жилых домов в уфимском микрорайоне Затоне. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Стало известно, что власти Уфы изымут для муниципальных нужд десятки жилых и нежилых домов. Как сообщается в постановлении с подписью мэра города Ратмира Мавлиева, изымать дома будут в микрорайоне Затон, а именно расположенные на улицах Пожарской, Судоремонтной, Союзной, Ахметова и в Запорожском переулке.

  • Пожарского, 257а, 299Б, 310, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 273А, 40, 235, 237, 243, 253, 265, 267, 279, 219/А, 47;
  • Судоремонтная 2, 2Е, 3, 5, 2Г, 8, 10, 4, 16, 1В, 1Г;
  • переулок Запорожский, 4, 6, 8, 8/А;
  • Союзная, 4, 6, 8, 1/А, 1/Б, 1В, 1Г, 1Е, 2, 2/А, 2/В, 2Б, 2Г;
  • Ахметова, 239, 233.

Отмечается, что дома и участки земли под ними изымаются по обращению застройщика ООО «УАМ_СТС», которому также поручено выкупить недвижимость у собственников и снести ее. Так, владельцам будет предоставлено новое жилье по договору соцнайма.

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